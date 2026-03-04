Размер шрифта
Хегсет ответил на обвинения о причастности США к удару по школе для девочек в Иране

Хегсет: Пентагон изучает данные об ударе по школе для девочек в Иране

Пентагон изучает данные об ударе по школе для девочек в Иране. Об этом заявил глава министерства войны США Пит Хегсет во время брифинга, трансляция его выступления велась на телеканале CBS News.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет также заверил, что США никогда не бьют по гражданским объектам.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани заявил, что у израильской армии отсутствуют данные об ударе ВВС Израиля или США по школе в Иране. По словам Шошани, Соединенные Штаты и Израиль ведут проверку этой информации, но при этом он подверг сомнению сообщения со стороны Ирана. Представитель ЦАХАЛ указал, что Израиль действует на территории Ирана «с особой точностью».

3 марта в Иране похоронили 168 детей, ставших жертвами удара по начальной школе для девочек в Минабе. Иранские власти обвиняют в случившемся США и Израиль.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

Ранее Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране.

 
