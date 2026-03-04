В десятках тысяч купленных россиянами Kia Rio обнаружился опасный дефект

Более 33 тысяч автомобилей Kia Rio QB будут отозваны в России из-за высокого риска короткого замыкания в блоке предохранителей, сообщается на сайте Росстандарта.

Угроза актуальна для машин, проданных с 2011 по 2018 годы. Отозванным Kia Rio бесплатно для владельцев заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и стикер на его крышке.

Хозяева попадающих под отзыв получат уведомление от компании «КИА Россия и СНГ» — о том, когда и куда пригнать автомобиль. Они также могут, не дожидаясь этого сообщения, проверить VIN-код по поиску на сайте надзорной службы, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать техническое обслуживание.

Kia Rio входит в топ-10 самых продаваемых в России автомобилей с пробегом по итогам 2025 года и занимает второе место среди популярных у россиян подержанных машин. Гендиректор «Автостата» назвал автомобили этой марки самыми распространенными в стране.

Ранее стало известно о резком росте бракованных автомобилей в России.