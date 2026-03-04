Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В десятках тысяч купленных россиянами Kia Rio обнаружился опасный дефект

Росстандарт: 33 тысячи Kia Rio будут отозваны из-за проблем с предохранителями
kia.ru

Более 33 тысяч автомобилей Kia Rio QB будут отозваны в России из-за высокого риска короткого замыкания в блоке предохранителей, сообщается на сайте Росстандарта.

Угроза актуальна для машин, проданных с 2011 по 2018 годы. Отозванным Kia Rio бесплатно для владельцев заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и стикер на его крышке.

Хозяева попадающих под отзыв получат уведомление от компании «КИА Россия и СНГ» — о том, когда и куда пригнать автомобиль. Они также могут, не дожидаясь этого сообщения, проверить VIN-код по поиску на сайте надзорной службы, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать техническое обслуживание.

Kia Rio входит в топ-10 самых продаваемых в России автомобилей с пробегом по итогам 2025 года и занимает второе место среди популярных у россиян подержанных машин. Гендиректор «Автостата» назвал автомобили этой марки самыми распространенными в стране.

Ранее стало известно о резком росте бракованных автомобилей в России.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!