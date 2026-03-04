Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы продукты, которые могут подорожать в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

«КП»: в РФ могут подорожать орехи, специи, сухофрукты из-за ситуации в Иране
Shutterstock

Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на стоимости ряда продуктов, поставляемых на российский рынок. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян, передает kp.ru.

По его словам, могут вырасти цены на орехи, сухофрукты, плодоовощную продукцию, чай, специи и даже морепродукты, поставляемые из Ирана в РФ.

»ОАЭ — сливочное масло, финики, цветные драгоценные камни, бриллианты, ювелирные изделия, часы, нишевую косметику и парфюмерию», — отметил Хачатурян.

В то же время Саудовская Аравия везет в Россию финики, а Израиль, участвующий в конфликте, экспортирует апельсины, манго, овощей, а также биологически активные добавки и витамины, добавил эксперт.

Однако, по мнению Хачтуряна, повода для беспокойства нет, поскольку у России достаточно широкий круг поставщиков.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее были названы продукты, которые сильнее всего подорожали в России за последнее время.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!