Названы продукты, которые могут подорожать в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

«КП»: в РФ могут подорожать орехи, специи, сухофрукты из-за ситуации в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на стоимости ряда продуктов, поставляемых на российский рынок. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян, передает kp.ru.

По его словам, могут вырасти цены на орехи, сухофрукты, плодоовощную продукцию, чай, специи и даже морепродукты, поставляемые из Ирана в РФ.

»ОАЭ — сливочное масло, финики, цветные драгоценные камни, бриллианты, ювелирные изделия, часы, нишевую косметику и парфюмерию», — отметил Хачатурян.

В то же время Саудовская Аравия везет в Россию финики, а Израиль, участвующий в конфликте, экспортирует апельсины, манго, овощей, а также биологически активные добавки и витамины, добавил эксперт.

Однако, по мнению Хачтуряна, повода для беспокойства нет, поскольку у России достаточно широкий круг поставщиков.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

