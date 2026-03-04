Путин назвал одну из главных проблем российской полиции

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что одной из ключевых проблем ведомства остается нехватка сотрудников. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава», — сказал Путин.

В ходе заседания министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о критической кадровой ситуации в районных отделах МВД. Он отметил, что только в прошлом году на службу в МВД приняли 58 тысяч человек, а уволились 80 тысяч. В результате в некоторых регионах России пришлось полностью разукомплектовать ряд отделений. По его словам, на данный момент открыты 212 тысяч вакансий. Не хватает сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, а также участковых.

До этого в Госдуме предложили установить для сотрудников МВД, имеющих стаж работы более 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия. Авторы инициативы указали, что у сотрудников Следственного комитета РФ уже есть аналогичная надбавка. Отмечается, что многие опытные сотрудники МВД увольняются, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям.

Ранее Путин сравнил деятельность МВД с событиями на линии фронта.