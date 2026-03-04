«На произвол судьбы». 200 россиян обязали покинуть круизный лайнер в Катаре

Около 200 российских туристов, застрявших на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, обязали покинуть судно до утра 7 марта. Лайнер стоит в порту Дохи с 28 февраля после срыва круиза из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. У многих пассажиров куплены билеты домой из Дубая, однако добраться до ОАЭ они не могут, а российские банковские карты в Катаре не работают.

Около 200 российских туристов должны покинуть круизный лайнер Celestyal Journey, который с 28 февраля стоит в порту столицы Катара. Об этом РИА Новости сообщили двое россиян, находящихся на судне.

«По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8:00 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек (из России. — «Газета.Ru») там застряли», — рассказал агентству житель Челябинска.

По его словам, на лайнере находится его 69-летняя мать вместе с внуком. Он отметил, что у женщины нет средств на проживание, а перевести деньги невозможно: российские банковские карты в Катаре не работают.

Туристы направили обращение в посольство России в Катаре с просьбой взять ситуацию под контроль, разъяснить дальнейшие действия и помочь во взаимодействии с круизной компанией Celestyal Cruises . В ответ дипмиссия сообщила, что включила пассажиров в список граждан России, ожидающих вылета на родину. Туристка Нина из Санкт-Петербурга также подтвердила агентству, что пассажиров намерены высадить с лайнера в субботу.

«Мы [брошены] на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая (откуда был запланирован вылет. — «Газета.Ru») не добраться», — сказала она.

Вылет из ОАЭ

Как подтвердил Telegram-канал SHOT, пассажиры не могут добраться до аэропорта в ОАЭ, откуда у них запланированы рейсы домой. Руководство судна уведомило туристов: из-за «эксплуатационных ограничений» оставаться на борту они больше не смогут. Изначально лайнер должен был прибыть в Дубай, однако маршрут пришлось прервать на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. У большинства россиян, среди которых есть пожилые люди и семьи с детьми, уже куплены билеты на вылет из ОАЭ, но организованного трансфера туда нет.

Единственный вариант — самостоятельно арендовать автомобиль и попытаться добраться до ОАЭ, что требует больших затрат и трудно организуемо для такой группы пассажиров.

«Очень страшно, так как приехали сюда без зарубежных карт, на руках лишь оставшиеся от покупок доллары, которых не хватит на проживание и покупку новых билетов на самолет», — рассказали пассажиры Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Лайнер Celestyal Journey находится в порту Дохи с 28 февраля. Судно не смогло продолжить маршрут до берегов ОАЭ из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Всего на борту находятся около 1250 пассажиров.

Как россиян вывозят с Ближнего Востока

С 2 марта арабские авиаперевозчики начали выполнять вывозные рейсы из ОАЭ и Омана . Как сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), туроператоры организуют трансферы в аэропорты, а туристам, которые пока не попали в первые списки на вылет, помогают на месте — в том числе оплачивают размещение.

Аналитик PR-службы «Русского Экспресса» Елизавета Тимошенко сообщила, что вывозные рейсы Flydubai выполняются по разрешениям авиационных властей и без фиксированного расписания, поэтому посадка проходит в порядке живой очереди. Для регистрации достаточно предъявить билет на ранее отмененный рейс.

«Мы организуем трансферы в аэропорт, но туристы могут добраться и самостоятельно. На случай длительного ожидания советуем приезжать с запасом воды и перекусом. Размещение обеспечивается на весь период ожидания рейса», — пояснила эксперт.

По ее словам, задержки коснулись и транзитных туристов, находящихся на Мальдивах, Маврикии, Шри-Ланке и Сейшелах. Им либо подбирают сложные маршруты с несколькими пересадками, либо предлагают прямой перелет, но стоимость таких билетов часто оказывается очень высокой.