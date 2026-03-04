Бывший муж убил медсестру в поликлинике на Урале

В Свердловской области бывший муж расправился с медсестрой в поликлинике

В Свердловской области бывший муж убил медсестру в здании поликлиники, у погибшей осталось шестеро детей. Об этом сообщили в городской больнице Асбеста.

Инцидент произошел 4 марта. По предварительным данным, нападение совершил ее бывший супруг. Подозреваемого задержали. Руководство больницы выразило соболезнования и пообещало помочь семье погибшей.

Известно, что у 41-летней женщины осталось шестеро детей. По данным kp.ru, преступление было совершено на почве конфликта между бывшими супругами. Следователи допрашивают свидетелей произошедшего.

До этого в Ленобласти мужчина 47 раз ударил жену рукояткой швабры. Фигурант дела дважды был судим за аналогичные преступления. 13 лет назад он расправился со своей первой женой, а спустя четыре года напал на вторую сожительницу, и получил семь лет колонии.

Ранее в Сергиевом Посаде мужчина убил жену, изрезал другую женщину и выпал в окно.