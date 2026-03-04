Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин назвал создание яслей важнейшей задачей экономики и демографии

Путин: чем раньше мама выйдет на работу, тем лучше сохранит квалификацию
Михаил Метцель/РИА Новости

Создание мест в детсадах для детей до трех лет является важнейшей задачей для экономики и демографии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России, передает пресс-служба Кремля.

«Это важнейшая задача для нашей экономики, для демографии <...> создание ясельных групп в детских садах, создание яслей в целом — это чрезвычайно важная задача с разных точек зрения», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше у нее шансов сохранить квалификацию и чувствовать себя востребованной.

Кроме того, обратил внимание президент, графики работы детских садов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом режима занятости работающих родителей.

Путин попросил глав регионов уделять этому повышенное внимание в будущем при реализации планов строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений.

До этого глава государства в ходе прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в детских садах — до 20:00. По его словам, для этого потребуется увеличение числа воспитателей.

Ранее в Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в российские детские сады.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!