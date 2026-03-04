Путин назвал создание яслей важнейшей задачей экономики и демографии

Путин: чем раньше мама выйдет на работу, тем лучше сохранит квалификацию

Создание мест в детсадах для детей до трех лет является важнейшей задачей для экономики и демографии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России, передает пресс-служба Кремля.

«Это важнейшая задача для нашей экономики, для демографии <...> создание ясельных групп в детских садах, создание яслей в целом — это чрезвычайно важная задача с разных точек зрения», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше у нее шансов сохранить квалификацию и чувствовать себя востребованной.

Кроме того, обратил внимание президент, графики работы детских садов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом режима занятости работающих родителей.

Путин попросил глав регионов уделять этому повышенное внимание в будущем при реализации планов строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений.

До этого глава государства в ходе прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в детских садах — до 20:00. По его словам, для этого потребуется увеличение числа воспитателей.

Ранее в Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в российские детские сады.