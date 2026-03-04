Российских водителей могут начать наказывать за обмен данными о постах ГИБДД

Mash: в РФ могут ввести уголовную ответственность за геометки с постами полиции

В России могут ввести уголовную ответственность для тех, кто указывает геопозицию гаишников в навигаторах, онлайн-приложениях с пробками, чатах водителей и других сервисах. Об этом сообщает Mash.

По его данным, необходимость в борьбе с такими метками возникла из-за того, что эти данные публикуются в Сети в открытом доступе и могут быть использованы украинскими кураторами и их исполнителями для совершения преступлений.

В пример Mash приводит маркеры, которые ставят пользователи различных ресурсов и приложений для автомобилистов, — с указанием местоположения постов ГИБДД, районов проведения рейдов и так далее. Зачастую эти метки сопровождаются дополнительной информацией — например, о составе экипажа ДПС.

На практике такие данные позволяют недобросовестным водителям избегать проверок или прятаться за крупногабаритным транспортом типа грузовиков. Запретить эти публикации призвал общественный деятель Виталий Бородин: после подрыва полицейского автомобиля у Савеловского вокзала он попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина инициировать разработку и внесение соответствующего законопроекта.

Ранее появилось видео взрыва полицейского автомобиля у Савеловского вокзала.