В Краснодаре взорвался автомобиль, стоявший во дворе одного из жилых домов. Об этом сообщил Telegram-канал GMRLIVE со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Валерия Гассия. Изначально прохожие пытались с помощью огнетушителей самостоятельно ликвидировать охватившее машину пламя, позднее на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России.

«О причинах и подробностях пока не сообщается», — отметили авторы публикации.

3 марта на МКАД в Москве в результате столкновения загорелись автомобили «Газель» и «Жигули». Из-за этого движение на трассе было затруднено. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Утром в тот же день на юго-западе российской столицы загорелся автомобиль. По данным РЕН ТВ, огонь возник в моторном отсеке, прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно устранили возгорание. При этом на заднем сиденье машины обнаружили мужчину без сознания. Медики пытались оказать пострадавшему необходимую помощь, но спасти его не удалось, рассказали журналисты.

Ранее на заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна.