«Локомотив» опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи

В «Локомотиве» опровергли информацию о принуждении сотрудников посещать матчи
ФК «Локомотив» Москва

В футбольном клубе «Локомотив» опровергли слухи о том, что сотрудников организации принуждают посещать матчи под угрозой расторжения трудового контракта, передает РИА Новости.

«Никого на матчи не заставляют ходить и уж тем более не грозят увольнением», — заявили в клубе.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о принуждении сотрудников «Локомотива» посещать матчи основной команды под угрозой увольнения и денежных взысканий.

28 февраля «Локомотив» переиграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «железнодорожники», Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева отличился на 15-й минуте. Нижегородцы сравняли на 69-й минуте, Олакунле Олусегун реализовал пенальти. Однако уже через три минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу Лукаса Фассона.

С 44-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено за три минуты до этого.

Ранее Андрею Аршавину нашли новую работу.

 
