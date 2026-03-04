Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пробный ЕГЭ можно будет сдать на «Госуслугах»

Министр Кравцов: на портале «Госуслуги» появится возможность сдать пробный ЕГЭ
Александр Кряжев/РИА Новости

На портале «Госуслуги» появятся новые сервисы, которые дадут возможность сдать пробный ЕГЭ и посмотреть результаты экзамена. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию», — отметил Кравцов, говоря о новых сервисах на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

Министр добавил, что над запуском этих сервисов сейчас работает Минпросвещения совместно с Рособрнадзором.

До этого Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи единого государственного экзамена на 2026 год. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней. 11 июня — обществознание, физика. На 15 июня запланирована сдача биологии, географии и иностранных языков (письменная часть), а на 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Резервные дни по всем предметам — с 22 по 25 июня; 8-9 июля — дни пересдачи.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!