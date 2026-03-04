Размер шрифта
Общество

Глава Минпросвещения рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля
Александр Кряжев/РИА Новости

Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Основной период начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов — это 8 и 9 июля», — сказал глава ведомства.

По словам Кравцова, подготовка к сдаче ЕГЭ-2026 идет в штатном режиме.

В феврале глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году. Ими стали профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

До этого в Рособрнадзоре при этом исключили вероятность утечки вариантов и ответов ЕГЭ в сеть Интернет. По словам главы ведомства Анзора Музаева, действующая система контроля за созданием и хранением экзаменационных материалов отличается высоким уровнем безопасности и прошла ряд экспертных проверок.

Ранее стало известно, где школьники чаще всего ошибаются на ЕГЭ по обществознанию.

 
