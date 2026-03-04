Размер шрифта
Экс-замгубернатора Ростовской области попросила отпустить ее из СИЗО на юбилей свадьбы

Экс-заместитель главы Ростовской области Федотова просит освободить ее из СИЗО
Shutterstock

Экс-заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова попросила отменить ей содержание в СИЗО, чтобы заняться здоровьем и отметить золотую свадьбу с мужем. Об этом пишет местный Telegram-канал DonDay.

Она рассказала, что до ареста проходила курс лечения от гайморита. Сейчас случился рецидив, объяснила женщина. Кроме того, по словам бывшей чиновницы, у нее есть еще одна причина, чтобы не оставаться под стражей.

«Прошу отпустить меня, потому что я имею ввиду и возраст: мне в этом году 67 лет и 50-летие совместной жизни с моим супругом. Сколько нам осталось? Тем более что я ничем не виновата. Я надеюсь, что ваша честь, вы восстановите справедливость», — сказала она.

Прошлой весной Басманный районный суд Москвы Федотовой продлил срок содержания под стражей. Она остается в СИЗО до завершения следственных действий.

Дело связано с нарушениями при исполнении обязанностей в должности министра финансов региона. Статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным Следственного комитета, в 2020 году Федотова взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.

 
