Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В посольстве РФ на Мальте рассказали о действиях после атаки на «Арктик Метагаз»

Посольство РФ установило контакт с Мальтой в связи с атакой на «Арктик Метагаз»
bbbreaking/Telegram

Посольство РФ на Мальте установило контакт с властями республики для прояснения обстоятельств атаки на российское судно «Арктик Метагаз». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

В заявлении говорится, что посольство после удара по газовозу незамедлительно приняло все необходимые меры.

«Установлен контакт с компетентными мальтийскими ведомствами для прояснения обстоятельств происшествия и возможного оказания помощи находившимся на борту танкера российским гражданам», — отмечается в сообщении.

3 марта судно «Арктик Метагаз» подверглось атаке в Средиземном море. По данным министерства транспорта РФ, нападение произошло рядом с территориальными водами Мальты. В тот момент газовоз следовал из порта Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен с побережья Ливии с использованием украинских безэкипажных катеров. Российское судно получило серьезные повреждения, при этом весь экипаж — 30 граждан РФ — удалось эвакуировать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в атаке на газовоз «Арктик Метагаз» увидели след страны — члена НАТО.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!