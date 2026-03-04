В посольстве РФ на Мальте рассказали о действиях после атаки на «Арктик Метагаз»

Посольство РФ установило контакт с Мальтой в связи с атакой на «Арктик Метагаз»

Посольство РФ на Мальте установило контакт с властями республики для прояснения обстоятельств атаки на российское судно «Арктик Метагаз». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

В заявлении говорится, что посольство после удара по газовозу незамедлительно приняло все необходимые меры.

«Установлен контакт с компетентными мальтийскими ведомствами для прояснения обстоятельств происшествия и возможного оказания помощи находившимся на борту танкера российским гражданам», — отмечается в сообщении.

3 марта судно «Арктик Метагаз» подверглось атаке в Средиземном море. По данным министерства транспорта РФ, нападение произошло рядом с территориальными водами Мальты. В тот момент газовоз следовал из порта Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен с побережья Ливии с использованием украинских безэкипажных катеров. Российское судно получило серьезные повреждения, при этом весь экипаж — 30 граждан РФ — удалось эвакуировать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в атаке на газовоз «Арктик Метагаз» увидели след страны — члена НАТО.