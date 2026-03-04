Размер шрифта
Названа дата выхода триллера «Пропасть» с Марком Эйдельштейном

Фильм «Пропасть» с Марком Эйдельштейном выйдет в прокат 28 мая
«НМГ Кинопрокат»

Триллер «Пропасть» выйдет в широкий прокат 28 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

По сюжету молодожены Саша и Даша решают начать свое свадебное путешествие с прыжка с парашюта над предгорьем Эльбруса. Однако во время полета самолет терпит крушение. Пара оказывается подвешенной над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров вместе с пилотом. Даша узнает в летчике своего бывшего возлюбленного Артема, который и устроил крушение.

Режиссером проекта стал Алексей Ионов. За сценарий отвечали Владимир Батрамеев и Алина Тяжлова при участии Саввы Минаева. В ролях: Тина Стойилкович, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов, Артемий Корочков, Аделина Гизатуллина.

«Это уникальная история, где все действие строится на трех персонажах, попавших в экстремальные обстоятельства, к которым мой герой Саша был совсем не готов. Как, собственно, и я, потому что все съемочные дни мы висели на скале», — поделился исполнитель роли Саши Марк Эйдельштейн.

Ранее фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не получил прокатное удостоверение в России.

 
