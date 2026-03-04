«Тысячи звонков в день»: в Израиле раскрыли, как координируют с США операцию в Иране

AP: США и Израиль делают 4000-5000 звонков в день для военной координации

Для координации военных действий по Ирану США и Израиль делают ежедневно до 5000 звонков. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на израильского военного чиновника, имя которого не называется.

По его информации, «ежедневно по всей цепочке командования совершается от 4000 до 5000 звонков» для координации действий между двумя странами. Источник также сообщил, военное руководство Соединенных Штатов и Израиля начали планировать первый военный удар еще три недели назад.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Пентагоне выразили уверенность, что Иран не продержится дольше США.