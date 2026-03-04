Эндокринолог Фадеев призвал изменить подход к борьбе с ожирением в России

Необходимо менять парадигму в здравоохранении. Об этом в день Всемирного дня борьбы с ожирением заявил член-корреспондент РАН, профессор кафедры внутренних болезней Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Валентин Фадеев.

По данным ВОЗ, в 2024 году число людей с ожирением в мире превысило 1 млрд, а в России, по информации Минздрава, от этого заболевания страдают 24,6% взрослых.

«Сегодня ожирение перестало быть чисто эндокринологической проблемой. Это маркер социальных изменений и системный кризис, в котором сконцентрированы главные болевые точки. Если ничего не предпринять, уже через 10 лет более трети россиян будут иметь ожирение», — подчеркнул Фадеев.

Он отметил, что корень проблемы — в трансформации образа жизни.

«Из той же «почвы», что и ожирение, вырастают диабет, апноэ сна, инсулинорезистентность. Совокупные расходы на ожирение достигают 3% ВВП развитых стран, но заставить организм расстаться с жиром в долгосрочной перспективе — вызов, который медицина пока не может преодолеть в масштабах популяции», — пояснил врач.

Он отметил, что стандартное лечение предполагает изменение образа жизни, однако устойчиво снизить вес более чем на 10% в течение 5 лет удается лишь 5–10% пациентов. Фадеев считает, что та же «ловушка» срабатывает с курением.

«Бросить самостоятельно могут лишь 5% курильщиков в год, и эти цифры удивительно напоминают данные по снижению веса. Мы имеем дело с теми аддикциями, где прямой запрет и простой совет редко работают. А курение — мощнейший фактор риска метаболических нарушений», — сказал эндокринолог.

Фадеев подчеркнул, что 15-минутный прием врача не способен изменить поведение, формируемое годами.

«Обеспечить еженедельные консультации для миллионов пациентов пока физически невозможно. Пациент должен действовать проактивно, а государство — создавать среду, способствующую модификации рисков», — сказал он.

При этом врач предложил внедрять риск-ориентированный подход. По его словам, важны даже маленькие шаги.

«Не можешь начать правильно питаться резко — меняй рацион постепенно. При курении — возможен переход на сертифицированные нагреваемые изделия, строго для взрослых и с целью дальнейшего полного отказа. Только внедрение риск-ориентированного подхода может повлиять на системный кризис. Работать с болезнью одними запретами малоэффективно: пришло время управлять рисками», — заключил он.