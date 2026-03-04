Россиянин пытался сжечь заживо семью жены и пятилетнюю дочь

На Урале мужчина облил бензином и поджег дом с родственниками

В Красноуфимском районе суд арестовал 33-летнего мужчину, который пытался сжечь заживо свою семью — жену, ее родителей, брата и пятилетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в селе Крылово. Пьяный мужчина поссорился с женой, взял канистру с бензином, подпер входную дверь снаружи, облил дверь и крыльцо и поджег. Довести задуманное злоумышленнику до конца не удалось — возгорание вовремя заметили, все остались живы.

Поджигателя задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под стражу до 1 мая.

До этого в Приморье пьяный мужчина заживо сжег возлюбленную. Обвиняемый приревновал 50-летнюю женщину, между ними возникла ссора. В ходе конфликта он облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Вольске мужчина пытался заживо сжечь знакомую и ее четверых детей.