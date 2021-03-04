У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Новой Зеландиии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным EMSC, землетрясение было зафиксировано возле острова Кермадек. Его магнитуда оценивалась в 7,2.

Центр также уточнил, что эпицентр природной стихии залегал на глубине в 10 км.

Ранее у берегов Новой Зеландии объявили угрозу цунами после землетрясения.