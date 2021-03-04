Захарова: спецдокладчики ООН устроили в Женеве фарс относительно «отравления» Навального

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Женеве спецдокладчики ООН устроили фарс с «отравлением» Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что российские власти обращаются к Совету ООН по правам человека с призывом обратить внимание на поведение спецдокладчиков, которые выступали по делу Навального.

Ранее в ООН выступили с обращением к России по ситуации с Навальным.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращения в РФ его задержали.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.