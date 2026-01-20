Размер шрифта
Эксперт Бедеров объяснил, почему WhatsApp может работать в браузере

Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Если на мобильном устройстве возникли неполадки с доступом к мессенджеру WhatsApp (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), при этом веб-версия функционирует исправно, это может указывать на использование интернет-провайдерами выборочных методов блокировки трафика. Такое мнение высказал в интервью ТАСС руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Бедеров отметил, что причины подобной ситуации заключаются в архитектуре клиентов мессенджера. Мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать различные IP-адреса или порты для соединения с серверами разработчика. Провайдер, в свою очередь, может фильтровать трафик таким образом, чтобы блокировать именно мобильную версию приложения, оставляя веб-версию доступной. Эксперт провел аналогию с перекрытием одного из нескольких кранов в квартире.

Он также подчеркнул, что в настоящее время для целенаправленного ограничения доступа к цифровым сервисам все чаще применяются технологии глубокого анализа трафика (DPI). В отличие от «грубых» IP-блокировок, эти методы позволяют осуществлять выборочное воздействие на определенные платформы или их отдельные версии.

Ранее в Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с WhatsApp.

