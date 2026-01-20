В России предложили законодательно ограничить депозит при аренде квартиры

В России необходимо законодательно ограничить размер депозита при аренде квартиры, чтобы снизить финансовую нагрузку на съемщиков и уменьшить риск злоупотреблений со стороны недобросовестных арендодателей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала юрист и медиатор, основатель юридического агентства «Белый Бизон» Наталья Непеина.

«Залог в размере одного-трех ежемесячных платежей на рынке аренды распространен и в целом оправдан: он служит финансовой гарантией на случай порчи имущества или задолженности по оплате. Однако депозиты, превышающие четыре-пять месячных платежей, становятся для арендаторов фактически неподъемным барьером и могут превращаться в инструмент давления», — отметила эксперт.

Непеина считает, что введение законодательного потолка по депозиту помогло бы защитить арендаторов, не ущемляя интересы собственников. Она подчеркнула, что одновременно важно закрепить понятную процедуру возврата залога, включая обязательное составление акта состояния квартиры.

По словам юриста, на практике арендодатели нередко получают жилье обратно в плохом состоянии, сталкиваются с пропажей имущества или с ситуацией, когда арендатор перестает платить, а выселение затягивается.

Эксперт заключила, что депозит остается важным механизмом защиты владельца и дополнительной мотивацией для арендатора бережно относиться к чужому имуществу, поэтому речь должна идти не об отмене залогов, а о разумных и прозрачных правилах их применения.

Ранее россиянам рассказали, в какую недвижимость выгодно инвестировать в 2026 году.