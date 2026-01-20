Названы способы защиты от маскирующихся под «Госуслуги» мошенников

Интернет-мошенники в 2026 году все чаще пытаются выманить данные россиян через письма и звонки, выдавая себя за сотрудников госорганов и сервисов, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он предупредил, что злоумышленники могут рассылать на электронную почту сообщения с фиктивных адресов и убеждать перейти по ссылке якобы для получения выплат или оформления льгот от имени «Госуслуг».

По его словам, такие ссылки ведут на фишинговые страницы.

«Информацию о выплатах и льготах нужно проверять самостоятельно на официальных ресурсах: на сайте президента России, правительства РФ, Социального фонда России (по пенсионным вопросам) или Госдумы. Главное правило защиты в таких случаях — не переходить по ссылкам из писем и сообщений, не сообщать пароли и коды из СМС, а также не вступать в разговоры с теми, кто звонит под видом представителей «Госуслуг». Уведомления от «Госуслуг» приходят в официальном приложении, а также на электронную почту, привязанную к аккаунту. При этом сервис не звонит гражданам и не просит подтверждать операции или диктовать коды доступа из СМС», — отметил Щербаченко.

Для дополнительной защиты эксперт посоветовал пользоваться только официальными сайтами государственных сервисов и помнить, что ведомства не присылают коды и уведомления в мессенджерах. Он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию, регулярно менять пароли (примерно раз в два месяца) и делать их не короче 12 символов.

Кроме того, Щербаченко обратил внимание, что стоит проверить, с каких устройств выполнен вход в аккаунт. Для этого нужно зайти в «Госуслуги», открыть вкладку «Профиль» с фотографией, перейти в раздел «Безопасность» и выбрать пункт «Мобильные приложения». В этом разделе отображаются приложения и устройства, где использовался пароль от «Госуслуг». Если в списке есть подозрительная запись, следует нажать «Выйти», заключил экономист.

