Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Названы способы защиты от маскирующихся под «Госуслуги» мошенников

Экономист Щербаченко: мошенники активнее маскируются под Госуслуги в 2026 году
Shutterstock/FOTODOM

Интернет-мошенники в 2026 году все чаще пытаются выманить данные россиян через письма и звонки, выдавая себя за сотрудников госорганов и сервисов, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он предупредил, что злоумышленники могут рассылать на электронную почту сообщения с фиктивных адресов и убеждать перейти по ссылке якобы для получения выплат или оформления льгот от имени «Госуслуг».

По его словам, такие ссылки ведут на фишинговые страницы.

«Информацию о выплатах и льготах нужно проверять самостоятельно на официальных ресурсах: на сайте президента России, правительства РФ, Социального фонда России (по пенсионным вопросам) или Госдумы. Главное правило защиты в таких случаях — не переходить по ссылкам из писем и сообщений, не сообщать пароли и коды из СМС, а также не вступать в разговоры с теми, кто звонит под видом представителей «Госуслуг». Уведомления от «Госуслуг» приходят в официальном приложении, а также на электронную почту, привязанную к аккаунту. При этом сервис не звонит гражданам и не просит подтверждать операции или диктовать коды доступа из СМС», — отметил Щербаченко.

Для дополнительной защиты эксперт посоветовал пользоваться только официальными сайтами государственных сервисов и помнить, что ведомства не присылают коды и уведомления в мессенджерах. Он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию, регулярно менять пароли (примерно раз в два месяца) и делать их не короче 12 символов.

Кроме того, Щербаченко обратил внимание, что стоит проверить, с каких устройств выполнен вход в аккаунт. Для этого нужно зайти в «Госуслуги», открыть вкладку «Профиль» с фотографией, перейти в раздел «Безопасность» и выбрать пункт «Мобильные приложения». В этом разделе отображаются приложения и устройства, где использовался пароль от «Госуслуг». Если в списке есть подозрительная запись, следует нажать «Выйти», заключил экономист.

Ранее МВД предупредило о мошенниках с «дешевыми турами» в соцсетях. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653857_rnd_6",
    "video_id": "record::83768f64-d4fd-4fc8-b249-e98a6118e9fb"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+