В популярный у туристов поселок в Приморском крае стали заходить тигры

В Приморье в туристическом поселке отловили второго за два дня тигра

В туристическом поселке Андреевка в Хасанском районе Приморского края отловили второго тигра за два дня. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Заявившегося в поселок трехлетнего самца усыпили, выстрелив в него дротиком со снотворным веществом. Сейчас хищника готовят к отправке на обследование в центр реабилитации диких животных, находящийся в селе Алексеевка Надеждинского района.

9 января сообщалось, что в Приморье в дикую природу вернули тигра, которого ранее отловили у села Верхний Перевал. На хищника надели спутниковый ошейник. Осмотр показал, что тигр здоров. Его увезли подальше от мест проживания людей и отпустили.

За день до этого стало известно, что на трассе в Хасанском районе тигр бросился на проезжающий автомобиль. Пассажирка хотела заснять хищника поближе, но тигру это явно не понравилось.

Ранее в Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову.