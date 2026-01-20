Муж и жена из Бразилии узнали, что они брат и сестра

Mirror: в Бразилии супруги после 19 лет брака узнали, что они брат и сестра

В Бразилии семейная пара, прожившая вместе около двадцати лет, с ужасом обнаружила, что являются братом и сестрой. Об этом сообщает издание Mirror.

Адриана и Леандро, воспитывающие общую дочь, на протяжении всей жизни пытались разыскать своих матерей, бросивших их в раннем детстве. Примечательно, что обеих матерей звали Мария.

Решившись найти родственницу, Адриана обратилась за помощью в телевизионную программу «Время пришло». В ответ на ее поиски откликнулась женщина, сообщившая, что у нее есть сын по имени Леандро.

«Мне страшно возвращаться домой и осознавать, что Леандро меня больше не захочет. Я его безумно люблю», – призналась обеспокоенная Адриана.

Несмотря на то что Адриана и Леандро официально не женаты, они считают себя мужем и женой и приняли решение остаться вместе.

«Конечно, зная правду заранее, все было бы иначе, но мы не знали и полюбили друг друга. У нас много планов, и ничто не сможет нас разлучить», – заявила Адриана.

