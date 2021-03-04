В Москве выявили 2 150 случаев коронавируса

В Москве коронавирус подтвердился еще у 2 150 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровел 2 421 пациент, скончался 51. Госпитализировано было 775 человек.

За весь период пандемии коронавирус выявили у 985 284 жителей Москвы, вылечился 905 521 пациент, умерли 15 243.

В целом в России за прошедший день зафиксировали 11 385 случаев инфицирования.