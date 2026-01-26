Размер шрифта
Аглаю Тарасову заподозрили в наличии влиятельных покровителей

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что за Тарасовой могут стоять влиятельные люди
Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем» предположил, что за актрисой Аглаей Тарасовой могут стоять влиятельные люди.

По мнению Дворцова, влиятельные покровители помогли вернуться Тарасовой в кино после скандала с наркотиками. Он заявил, что актриса знакома с авторитетными людьми, решающие ее проблемы. Из-за этого, как отметил шоумен, артистка скорее всего не будет испытывать трудностей с карьерой. Продюсер предрек Тарасовой хорошие гонорары за будущие роли.

Дворцов считает главным, что Тарасова «одумалась» после задержания.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актрису задержали после прилета в Россию из Израиля, так как гашишное масло запрещено на территории РФ.

В ноябре суд приговорил Тарасову к трем годам условно. Ей также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала. По словам актрисы, она не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. Тарасова уверяла, что очень сильно раскаивается.

Ранее Аглая Тарасова рассказала, как прошло возвращение к жизни после приговора.
 
