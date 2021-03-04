В России выявлено 11 385 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 11 385 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 475 пациентов, полностью выздоровели 16 123 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 290 135 случаев коронавирусной инфекции, из них 87 823 — с летальным исходом. Вылечились 3 869 857 человек.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины от коронавируса.