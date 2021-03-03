В ВОЗ пока не рекомендовали вводить ковид-паспорта

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет РИА «Новости».

«ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения», — сказала Вуйнович.

По ее словам, рано или поздно ВОЗ представит такую рекомендацию, а также будет сотрудничать со странами в этом вопросе.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали ковид-сертификаты.