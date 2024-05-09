В Крыму и Севастополе отменили праздничные салюты

В Севастополе не будут запускать праздничные салюты в честь Дня Победы. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах губернатор города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов.

Они объяснили, что такое решение связано с действием в городе высокого («желтого») уровня террористической опасности. Аксенов попросил крымчан отнестись к этому решению с пониманием.

«Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению», — заключил Развозжаев.

В этот день в Москве прошел традиционный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В столичном шествии приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Перед началом парада на трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным прибыли лидеры Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы.