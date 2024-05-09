Китай нашел способ возобновить рост торговли

В этом году Китай резко нарастил закупки критически важного оборудования для разработки искусственного интеллекта, что привело к возобновлению роста торговли второй по величине экономики мира. Об этом пишет Financial Times.

Согласно официальной статистике, за январь — март стоимость китайского импорта оборудования для автоматической обработки данных, включая компьютеры и их компоненты, взлетела на 50% в годовом выражении.

В то же время объем закупок КНР по многим другим категориям товаров продолжили сокращаться.

Пекин уделяет приоритетное внимание высокотехнологичному производству, стремясь компенсировать умирающий рынок недвижимости и потребительский спрос.

«Главной целью страны сейчас является участие в гонке ИИ», — отмечает главный экономист ING по Китаю Линн Сонг.

Амбициям Китая в области ИИ могут помешать США. Накануне стало известно, что американский Минторг готовит новый пакет мер против КНР, который призван еще больше ограничить страну от технологий Microsoft, OpenAI и Alphabet.

Ранее Вашингтон наказал новыми санкциями Huawei.