Шольц обеспокоился последствиями выборов в США для Европы

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может предсказать, чем обернутся предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах для Европы, в связи с чем континент должен показать сплоченность. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня никто не может с уверенностью сказать, кто в ноябре выиграет президентские выборы в США и какие последствия у этого будут для нас в Европе», — заявил Шольц.

В связи с этим он подчеркнул, что Европа в этот период особенно должна проявлять свое единство.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент России якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.

Ранее Шольц сделал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине.