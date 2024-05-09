Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц обеспокоился последствиями выборов в США для Европы

Шольц затруднился предсказать результаты выборов в США для Европы

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может предсказать, чем обернутся предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах для Европы, в связи с чем континент должен показать сплоченность. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня никто не может с уверенностью сказать, кто в ноябре выиграет президентские выборы в США и какие последствия у этого будут для нас в Европе», — заявил Шольц.

В связи с этим он подчеркнул, что Европа в этот период особенно должна проявлять свое единство.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент России якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.

Ранее Шольц сделал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами