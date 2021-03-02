Матвиенко предложила перевести школьников на пятидневную учебную неделю

Российских школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости».

«Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребенок <…> мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться», — сказала Матвиенко.

Председатель согласилась с мнением экспертов, которые обеспокоены перегрузками детей в школе и считают, что ученики не могут восстановиться за один выходной день. Также она отметила, что большинство родителей работают пять дней в неделю и было бы справедливо, если бы у всех было одинаковое количество выходных дней, на которых они могли проводить время вместе.

Введением такого распорядка для учащихся занимаются сами регионы и школы. Данное решение в большей степени является вынужденным, так как в некоторых организациях не хватает учителей или помещений, но необходимо создать все необходимые условия для пятидневной учебы, отметила Матвиенко.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что хоть российские школы и были переведены в 2020 году на дистанционное обучение из-за вынужденной меры, связанной с пандемией коронавируса, это никак не заменит традиционный очный формат.