Голикова объяснила, почему РФ не открыла рейсы в другие страны перед праздниками

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему власти не стали открывать авиасообщение по новым направлением перед праздниками 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, российские власти в данном вопросе учли опыт 2020 года.

Она отметила, что российские граждане поехали «даже в закрытые» европейские страны, несмотря на «уговоры» властей, начало пандемии коронавируса и «полыхающую» Европа.

«Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта», — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер добавила, что в связи с этим был продлен запрет на полеты в Британию.

Ранее власти Туниса предложили России возобновить чартерные рейсы.