В Москве во вторник ожидается до +5°С

В Москве во вторник, 2 марта, ожидаются небольшие осадки и облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит +3°С — +5°С. Прогнозируется северо-западный и западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, при этом местами порывы могут достигать 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -2°С — 0°С, а порывы ветра могут усилится до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Синоптики также предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.