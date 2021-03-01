В Воронежской области двух сотрудников ДПС поймали на взяточничестве

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД. Их подозревают в получении взяток в течение двух лет на сумму около 100 тыс. рублей в месяц от подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Воронежской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» части 5 статьи 290 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также было возбуждено дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в отношении командира роты и командира взвода. По данным следствия, командир роты в настоящее время арестован.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты денежные средства, следователями допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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