В Москве 1 марта ожидаются плюсовая температура и мокрый снег

В Москве в понедельник, 1 марта, синоптики обещают до +1°С. В столичном небе будет облачно с прояснениями. В городе местами пойдет небольшой, местами мокрый, снег, ожидается сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 1...+3°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать 1...3°С. Ветер подует юго-западный, западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 752 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.