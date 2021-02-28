РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника Лайт»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса нового типа «Спутник Лайт», сообщается на официальной странице препарата «Спутник V» в Twitter.
Заявка на разрешение экстренного использования препарата подана в России и некоторых других странах, указано в сообщении.
18 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт». В Москве вакцинация добровольцев новым препаратом стартовала 27 февраля.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.