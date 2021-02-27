В мире за сутки выявили 420 тысяч заражений коронавирусом

В мире за сутки выявили больше 420 тысяч заражений коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

44% случаев подтвердились в Северной и Южной Америке (187 378). Далее следуют Европа (163 763) и Восточное Средиземноморье (30 978).

За прошедшие 24 часа также скончались почти 11 тысяч пациентов. С начала пандемии заболели 113 миллионов, скончались 2,5 миллиона человек.

На первом месте по распространению вируса находятся США (28 102 166 случаев), Индия (11 079 979), Бразилия (10 390 461), Россия (4 234 720) и Великобритания (4 163 089).

Ранее ученые выяснили, что нехватка витамина В6 усложняет течение коронавируса.