Россияне после 45 лет начинают хотеть праздновать дни рождения с коллегами

Сотрудники до 25 лет неохотно скидываются на подарки коллегам, а в собственный день рождения предпочтут сделать вид, что это обычный день. По мере взросления тенденция меняется на противоположную. Об этом свидетельствует исследование Flowwow, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Подарки от работодателя сотруднику на день рождения дарят в 77% российских компаний. Во многих организациях делают презент еще и от команды: о такой практике рассказали больше трети опрошенных. Впрочем, у еще 30% не принято поздравлять коллег с днем рождения даже на словах. Устным поздравлением ограничиваются в 17% коллективов, а у 15% опрошенных подарки дарят лично — по желанию. Креативные поздравления придумывают в 4% случаев.

«Работодатели чаще всего выбирают цветы и сладости. Это универсальные решения, которые легко масштабируются внутри компании. Сами сотрудники чаще хотят получить деньги — не только наличными, но и в формате сертификатов: в спа, магазины или на маркетплейсы», — рассказал Иван Добровольский, руководитель направления корпоративных клиентов Flowwow.

Сборы на подарки коллегам не вызывают энтузиазма у сотрудников до 45 лет: их одобряют только треть респондентов, а примерно 20% не участвуют. Тем не менее большинство все же вносят свой вклад в общий подарок, даже если идея им не нравится: таких от 41 до 47% в зависимости от возраста.

Больше всего традиция дарить подарки от команды нравится россиянам старше 45 лет (77%). Не одобряют ее только 15% в этой возрастной группе, остальные относятся нейтрально.

Аналогичная тенденция заметна и в ответах на вопрос, как россияне отмечают собственный день рождения на работе. Зумеры предпочитают провести этот день как обычно и не отмечать праздник (40%). Сотрудники от 26 до 35 лет берут отгул (33%). Более 50% специалистов старше 36 лет приносят угощения и празднуют день рождения с коллегами.

