Кирилл Дмитриев заявил о росте в ближайшее время цен на нефть

Дмитриев: цены на нефть скоро превысят $150 за баррель
Цены на нефть в ближайшее время превысят $150 за баррель. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал на английском языке глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал слова руководителя Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля, сказавшего, что цены на нефть пока не отражают серьезности беспрецедентного кризиса поставок, вызванного войной с Ираном, но вскоре это произойдет.

По мнению Дмитриева, цены на нефть скоро достигнут уровня $150 за баррель и даже превысят его.

13 апреля член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что блокада Соединенными Штатами Ормузского пролива приведет к резкому увеличению цен на нефть.

9 апреля сообщалось, что Международный валютный фонд допустил сохранение высоких цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе.

Ранее нефтекомпании США предупредили власти о кризисе из-за блокады Ормузского пролива.

 
