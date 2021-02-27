В центре Москвы горит двухэтажное здание с ресторанами

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание с ресторанами и барами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар начался по адресу: Пятницкая улица, дом 6/1. Как отмечается, горит здание старой постройки.

В МЧС подтвердили факт возгорания на Пятницкой. «Горит двухэтажное здание. Наблюдается дым. Подразделения на месте, работают. Люди выведены», — рассказали в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось о возгорании в ресторане «Причал» в подмосковной Жуковке.