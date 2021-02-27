Президент Венгрии привился от коронавируса

Президент Венгрии Янош Адер привился первым компонентом китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Об этом сообщает издание Hungary Today.

После процедуры политик призвал венгров последовать его примеру и вакцинироваться «как можно скорее».

«Давайте доверимся нашим врачам и нашей системе здравоохранения. Скоро эпидемия будет позади», — сказал Адер.

Венгрии с начала пандемии зарегистрировано 424 130 случаев COVID-19. Из них 14 902 — с летальным исходом, а 319 691 человек вылечился.

Ранее сообщалось, что число привившихся от COVID-19 в мире вдвое превысило количество заразившихся.