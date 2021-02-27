Президент Венгрии привился от коронавируса
Анна Светлова
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Президент Венгрии Янош Адер привился первым компонентом китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Об этом сообщает издание Hungary Today.
После процедуры политик призвал венгров последовать его примеру и вакцинироваться «как можно скорее».
«Давайте доверимся нашим врачам и нашей системе здравоохранения. Скоро эпидемия будет позади», — сказал Адер.
Венгрии с начала пандемии зарегистрировано 424 130 случаев COVID-19. Из них 14 902 — с летальным исходом, а 319 691 человек вылечился.
Ранее сообщалось, что число привившихся от COVID-19 в мире вдвое превысило количество заразившихся.
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