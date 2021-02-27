В Москве в субботу ожидается до +1°С и сильная гололедица

В Москве в субботу, 27 февраля, ожидаются осадки, сильная гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит -1°С — +1°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -7°С — -5°С. Порывы северо-западного ветра могут увеличиться до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столбы.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.