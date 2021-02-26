Жителей Сан-Марино начали вакцинировать «Спутником V»

В Сан-Марино началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщает ТАСС.

«Первые прививки делаем в 14.00 (16.00 мск) 25 медикам», — сообщил секретарь по вопросам здравоохранения и социальной безопасности Роберто Чаватта.

Также секретарь отметил, что вакцинация пройдет добровольно. Однако граждан Италии должны будут вакцинировать в своем государстве, поэтому они не смогут получить препарат в Сан-Марино.

Первая поставка российского препарата была доставлена в Сан-Марино 23 февраля.

Ранее в США создание вакцины «Спутник V» против COVID-19 назвали самым большим научным прорывом России со времен Советского Союза.

«Спутник V» был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.