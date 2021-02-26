Журналисты закрытых украинских телеканалов создали новый канал

Журналисты украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK объявили о создании нового канала «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), сообщается на сайте «112 Украина».

Телеведущая Диана Панченко назвала «изначально провальной» попытку президента Украины Владимира Зеленского «закрыть рты СМИ».

«Люди видят, что происходит в стране <...> Как могут СМИ этого не показывать? Это предательство по отношению к зрителю, полное обесценивание журналистики как таковой. Поэтому «Перший Незалежний» будет транслировать все, чем живет Украина, даже если это будет не нравиться власти», – заявила журналистка.

Ее коллега Павел Кужеев заверил, что новый телеканал будет объективно показывать все, что происходит на Украине.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости».