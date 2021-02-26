Молдавия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Антон Демидов
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В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Facebook написал бывший президент Молдавии Игорь Додон.
Он сообщил, что в пятницу, 26 февраля, в республике была официально зарегистрирована эта российская вакцина.
Как отмечается, Молдавия стала 38-й страной мира, которая одобрила данный препарат.
На этой неделе стало известно, что вакцину «Спутник V» зарегистрировал Египет.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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