СК прокомментировал версию о причинах взрыва в Нижнем Новгороде
Следователи работают на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде, делать выводы о причинах произошедшего на данный момент преждевременно, заявили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее некоторые Telegram-каналы назвали причиной взрыва в жилом доме утечку газа в магистральном трубопроводе, проходящем рядом со зданием.
В СК отметили, что в настоящее время сотрудники изымают необходимые вещественные доказательства, на основании которых будет проводиться исследование для выяснения причин произошедшего.
«Делать какие-либо выводы рано», – подчеркнули в региональном управлении ведомства.
Взрыв газа произошел утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суши-баре. После взрыва начался пожар. Источник назвал неисправное оборудование причиной взрыва.
Спасатели извлекли из-под завалов всех людей, в результате взрыва пострадали трое. В Канавинском районе Нижнего Новгорода введен режим чрезвычайной ситуации.