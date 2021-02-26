На цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде взорвался газ, об этом сообщают в пресс-службе МЧС. «Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9.13», — сказали в ведомстве.
«Я очень испугалась, когда услышала взрыв. А, когда уже подошла на место, даже не поняла, что происходит, так растерялась. Там уже были просто руины, спасатели искали людей и повсюду дым», – рассказал «Газете.Ru» один из очевидцев взрыва.
Пристройка, где произошел взрыв, разрушена. На месте работают спасатели, жителей дома эвакуируют.