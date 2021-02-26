Режим ЧС ввели в районе Нижнего Новгорода после взрыва газа

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре... На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
Михаил Солунин/ТАСС

Режим ЧС ввели в Канавинском районе Нижнего Новгорода, где ранее в жилом доме взорвался газ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 м от корпусов 1, 2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре», — говорится в сообщении.

Кроме того, был создан оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Ранее в Нижнем Новгороде спасатели вытащили всех людей из-под завалов после взрыва газа.

Взрыв газа произошел утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суши-баре. После взрыва начался пожар. Источник назвал неисправное оборудование причиной взрыва.